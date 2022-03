Porto, Francisco Conceição: “Felipe? Siamo molto amici. Mio padre è...”

TUTTOmercatoWEB.com

Francisco Conceição veste la maglia del Porto ormai da diversi anni. Il suo percorso al club portoghese è iniziato a partire dalle giovanili, nell’Under 17, fino a raggiungere poi un posto in prima squadra sotto la guida attenta di un allenatore speciale: papà Sergio. Il centrocampista dei Dragoes si è raccontato in una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali del club e tra gli argomenti trattati non poteva non essere affrontato il discorso sul rapporto con il padre. In merito, ha rivelato: “Per me è un grande orgoglio essere allenato da mio padre ma io so distinguere tra i due ruoli e anche lui”. Il tecnico dei lusitani vanta una carriera da calciatore degna di nota. Ha vestito le maglie di tante squadre, tra cui quella biancoceleste con la quale ha vinto diversi trofei divenendo l’idolo di molti e anche del figlio che ha dichiarato: “Il mio mito? È sempre stato mio padre. L’ho sempre avuto come riferimento, è il mio più grande esempio senza alcun dubbio”. Nella sua esperienza al Porto, Francisco ha avuto modo di confrontarsi con altri giocatori instaurando con alcuni di loro un’amicizia profonda. Tra questi rientra anche Felipe Anderson, a tal proposito ha affermato: “Quando sono arrivato in prima squadra eravamo io, Evanilson e Felipe Anderson. Da allora abbiamo creato un’amicizia molto forte”.

