Porto - Lazio, Conceiçao al Do Dragão con i favori del pronostico: le quote del match

Questa sera all'Estadio do Dragão di Oporto è in programma la sfida tra Porto e Lazio, valida per l'andata degli spareggi della fase a eliminazione diretta di Europa League. Gli uomini di Sarri, pareggiando contro il Galatasaray nell'ultima giornata della fase a gironi, si è qualificata da seconda, perdendo la possibilità di giungere direttamente agli ottavi senza passare per i sedicesimi. Dall'altra parte, la formazione di Conceiçao non è riuscita a superare la fase a gironi di Champions, avendo perso l'ultima gara del gruppo B per 1-3 contro l'Atletico Madrid. Andiamo a dare un'occhiata alle quote del match:

OVER - Imbattuto in campionato e più esperto in competizioni europee, il Porto gode dei favori del pronostico. Considerando Betclic, il successo della squadra di casa è pagato 2.13, mentre la vittoria in trasferta della Lazio vale 3.25. A 3.47, infine, l'ipotesi secondo cui il match si conclusa in pareggio. Il 2-2 dei lusitani contro lo Sporting Lisbona nell'ultimo turno di Primeira Liga ha interrotto una striscia di undici vittorie consecutive. La formazione s'è resa protagonista di nove Over 2.5 nelle ultime dieci partite. La Lazio, al contrario, ha collezionato sei No Goal consecutivi, tre dei quali conclusi con l'Over 2.5. La combo che mixa questi due scenari, e dunque l'1+Over 2.5, vale 3.25 su William Hill. L'1 primo tempo più 1X finale, invece, raggiunge una quota di 2.70 su Sisal.

RISULTATO ESATTO - A proposito di risultato esatto, il pareggio 1-1 e la vittoria della squadra di casa per 1-0 sono i più probabili (quotati rispettivamente 6.50 e 8.00). Subito dopo, il 2-1, in grado di pagare 9.00 volte la posta se si opta per Sisal e Snai, mentre è più bassa se si sceglie Betfair e LeoVegas (8.50). Il 2-0 in favore del Porto raggiungere 11.00, poco più alta rispetto allo 0-0 (10.00). Infine, lo scenario secondo cui Milinkovic possa mettere il proprio zampino sul match con un gol o un assist è quotato 2.35 su Sisal, raggiungendo un massimo di 2.60 su Snai.

