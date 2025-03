Portogallo, prosegue la preparazione per la Danimarca: Tavares in dubbio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo giorno di ritiro e di preparazione per il Portogallo in vista della doppia sfida con la Danimarca. Ieri si è tenuta la prima seduta a cui Tavares non ha partecipato, svolgendo solo del lavoro specifico in palestra. Il terzino, nonostante il problema fisico che lo ha costretto a dare forfait pochi istanti prima il calcio d’inizio di Bologna - Lazio, ha deciso di non rinunciare alla Nazionale e di partire ugualmente disertando anche le visite mediche scatenando anche la reazione dei tifosi.

La sessione di allenamento odierna è in programma alle 18 e il ct Martinez potrà contare su tutti i convocati o quasi. Il biancoceleste, come riferisce Sapo Desporto, è in dubbio e potrebbe anche oggi non vedersi in gruppo e a quel punto è in dubbio anche la sua partenza per la Danimarca.

