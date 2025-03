Lazio, Tavares è un caso: dalle mancate visite alla partenza per la Nazionale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non solo il 5-0 rifilato dal Bologna in casa Lazio i problemi sembrano arrivare tutti insieme. Questa pausa per le nazionali servirà alla squadra di Baroni per recuperare energie fisiche e mentali e provare a ripartire già dalla prima gara dopo la sosta contro il Torino.

A questa situazione però si aggiunge il secondo infortunio di Castellanos e anche la situazione legata a Nuno Tavares. Il portoghese si era fermato nel riscaldamento della gara contro il Bologna per un fastidio all'adduttore e, come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, dopo il rientro nella Capitale avrebbe dovuto svolgere accertamenti così come fatto dal Taty.

Accertamenti a cui, riporta il quotidiano, il calciatore ha deciso di non sottoporsi per poi partire alla volta del ritiro con il Portogallo. Il suo post su Instagram, che lo ritrae sorridente e con la valigia in mano, ha scatenato l'ira dei tifosi e fatto storcere il naso anche alla società che non si spiega lo stop del Dall'Ara e invece la disponibilità per la Nazionale. Nuno, nella giornata di ieri, ha svolto solo lavoro in palestra e a questo punto sarà a disposizione per i quarti di finale contro la Danimarca.