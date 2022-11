Premier, bomba dall'Arabia Saudita: pronti ad acquistare Manchester Utd e Liverpool

Fonte: Ansa

Il governo dell'Arabia Saudita è pronto a sostenere, anche finanziariamente, una potenziale offerta, proveniente da un privato saudita, per l'acquisto del Manchester United o del Liverpool. I proprietari delle due squadre di Premier League, entrambi statunitensi, hanno fatto sapere di star valutando la cessione dei rispettivi club. Una doppia notizia che ha subito fatto il giro del mondo, attirando l'attenzione di numerosi potenziali acquirenti. Lo scorso ottobre il fondo sovrano saudita ha partecipato alla scalata per l'acquisto di un altro club inglese, il Newcastle, investendo nel mercato estivo oltre 220 milioni di euro. Ma ora le ambizioni del Saudi Public Incestment Fund puntano ancor più in alto, ai due club inglesi più titolati.

A confermarlo, seppur indirettamente, è stato lo stesso Principe Abdulaziz bin Al Faisal, ministro dello Sport, che ha dichiarato che attualmente nel suo paese esiste molto "interesse e appetito" per lo United come per i Reds. "Da parte del nostro settore privato, seppur non possa parlare a nome loro, c'è molto interesse e appetito, e c'è grande passione per il calcio. La Premier è il campionato più seguito nel nostro paese e ci sono tantissimi tifosi. Noi, come governo, sosterremmo senza dubbio qualsiasi privato che si faccia avanti (per l'acquisto di uno dei due club), perché sappiamo che avrebbe un impatto positivo per l'immagine del nostro regno".