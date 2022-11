Premier, l'ottavo uomo più ricco del mondo sta per comprare il Liverpool

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Il Liverpool sta per cambiare proprietà e con tutta probabilità inizierà a parlare Indiano. Secondo il quotidiano inglese Mirror infatti, l'ottavo uomo più ricco del mondo, il miliardario Muskesh Ambani, è in procinto di rilevare il club, messo in vendita dalla scorsa settimana. Il 65enne è stato classificato da Forbes come l'ottavo uomo più ricco del mondo con un patrimonio stimato di circa 90 miliardi di dollari. Ambani è attualmente il proprietario del club di cricket Mumbai Indians ed è stato uno dei fondatori della Super League indiana di football.