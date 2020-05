Premier League, confessioni shock: "Giocatore accusato di aver drogato e stuprato una ragazza"

Accuse pesanti quelle che arrivano dall'Inghilterra. Un calciatore della Premier League è accusato di aver drogato e violentato una ragazza durante un party organizzato in lockdown. A riportare la notizia è il noto quotidiano Daily Mail che sottolinea come l'identità del calciatore non sia stata ancora rivelata. LA ragazza sostiene di essere stata drogata attraverso il suo drink e che più di una persona avrebbe abusato di lei. Alla polizia ha raccontato di non ricordare nulla e di essersi svegliata la mattina seguente nel letto accanto al giocatore