Premier League, i risultati della seconda giornata: prima perla di James, avvio 'loco' del Leeds

Si è aperta oggi la seconda giornata di Premier League, in contemporanea con l'inizio della stagione 2020/21 di Serie A. Quattro le partite in programma con tanti gol segnati soprattutto nei primi due incontri. Vince ancora l'Everton di Carlo Ancelotti che supera 5-2 il West Bromwich grazie anche ad un bel gol del neo acquisto James Rodriguez. Il Leeds di Bielsa invece trova il suo primo successo in campionato con un 4-3 inflitto al Fulham. Uno score in linea con lo stile di gioco del tecnico argentino che in due partite ha collezionato 14 gol tra fatti e subiti. Di seguito tutti i risultati.

EVERTON - WEST BROMWICH 5-2 (10' Diangana, 31' Calvert-Lewin, 45' James Rodriguez, 47' Pereira, 54' Keane, 62' e 66' Calvert-Lewin)

LEEDS - FULHAM 4-3 (5' Helder Costa, 34' Mitrovic (rig.), 41' Klich (rig.), 50' Bamford, 57' Helder Costa, 62' Reid, 67' Mitrovic)

MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE 1-3 (7' Townsend, 74', 85' Zaha, 80' Van de Beek)

ARSENAL - WEST HAM 0-0 (live)

DIRETTA - Lazio - Benevento

Lazio Women, la prima al Fersini finisce in pareggio

TORNA ALLA HOME PAGE