Premier League, oggi il Boxing Day: le partite in programma

Nonostante il rinvio di Liverpool-Leeds, Wolverhampton-Watford e Burnley-Everton per l'emergenza Covid che sta dilagando in Inghilterra, Il Boxing Day non si ferma e oggi, nella giornata calcistica di Santo Stefano, tipica del calendario della Premier League, sono sei le gare in programma per la 19esima di campionato. Alle 16 giocano West Ham-Southampton, il Tottenham di Conte contro il Crystal Palace, Norwich-Arsenal e il bellissimo scontro tra Manchester City e Leicester. Alle 18.30 l'Aston Villa ospita il Chelsea, alle 21 c'è Brighton-Brentford. Domani, 27, chiude Newcastle-Manchester United.