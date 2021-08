PRIMAVERA - L'ex Lazio Gabriel Pereira passa all'Athletico Paranaense: i dettagli

L'Athletico Paranaense ha ufficialmente confermato l'acquisto del portiere Gabriel Pereira. Il classe 2002, ex Gremio e Monaco, aveva trascorso una stagione in prestito tra le fila della Lazio Primavera, per poi tornare a luglio a Montecarlo. Il 19enne ha firmato un contratto valido fino all'agosto 2025 con il club di Paranà, inizialmente per entrare a far parte del gruppo under 20. Léo Linck è l'attuale titolare: Gabriel Pereira dovrà competere con lui per conquistare un posto da numero 1.

DIRETTA - Calciomercato Lazio, Correa verso l'Inter: Basic e Torreira per la mediana

Lazio, anche Serra diventa azzurro: 11esimo calciatore in Nazionale

TORNA ALLA HOMEPAGE