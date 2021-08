Lazio, anche Serra diventa azzurro: 11esimo calciatore in Nazionale

Altra gioia per il settore giovanile della Lazio. Sono sempre di più i calciatori che sotto la gestione Bianchessi riescono a raggiungere la maglia azzurra. L'ultimo caso è quello di Federico Serra, rientrato nell'elenco dei pre convocati per l'Under 16. Il ct Zoratto infatti ha inserito il giocatore biancoceleste nella lista per il raduno della selezione in programma a Novarello. Si tratta dell'undicesimo ragazzo convocato dalla rispettiva nazionale di riferimento: la rinascita del settore giovanile laziale procede spedita.