PRIMAVERA - Lazio, due nuovi acquisti per il settore giovanile - FOTO

La Lazio lavora sul mercato non solo per rinforzare la prima squadra ma anche il Settore Giovanile. Come comunicato sul sito ufficiale del club sono due i nuovi acquisti pronti a sbarcare nella Capitale, entrambi classe 2008: Davide De Fraia, centrocampista di qualità e quantità proveniente dal Ciampino con cui ha realizzato 26 reti nel campionato Under 14, e Filippo Papandrea, difensore centrale proveniente dal Grifone con il quale è stato protagonista nel campionato Under 14 Élite, laureandosi vice campione regionale.