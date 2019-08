PRIMAVERA - Lazio, Menichini: "Con i giovani esperienza stimolante"

La Lazio Primavera ha in Leonardo Menichini la nuova guida tecnica, che riparte dai giovani dopo la salvezza con la Salernitana. La rassegna stampa di Radiosei riporta alcune sue parole sulla nuova esperienza, inedita per la carriera dell'allenatore toscano: "Occasione stimolante con i baby della Lazio. È la prima volta, ho sempre allenato solo i grandi. Mi motiva impostare i giovani e andare più sui particolari. Sono ragazzi in età delicata, c’è da prendere anche qualche altro rinforzo. Veniamo dalla Primavera 2, ma proviamo ad allestire una buona compagine".

