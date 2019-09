PRIMAVERA - Lazio, Menichini sorride: arriva il transfer di Shehu

Altra buona notizia per la Lazio Primavera di Leonardo Menichini. Negli uffici di Formello è infatti ufficialmente arrivato il transfer di Shehu, primo colpo del mercato biancoceleste quest'estate. L'esterno d'attacco si allena già da tempo agli ordini del tecnico ex Salernitana, ma non aveva potuto prender parte alla prima ufficiale della Lazio contro il Sassuolo a causa di questo piccolo problema burocratico. Ora che tutta la documentazione è arrivata però, Shehu potrà dare il suo contributo. Convocato per la sfida contro il Pescara, andrà in panchina aspettando il momento giusto per il suo esordio. Niente da fare invece per Raul Moro. Il transfer potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

