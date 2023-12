PRIMAVERA | Lazio-Roma, il derby di alta classifica: orario e dove vederlo

Natale col botto per Lazio e Roma. Le squadre Primavera delle due società capitoline si ritroveranno l'una contro l'altra questo pomeriggio al Fersini di Formello. Una sfida delicatissima che rischia di spostare molto nelle zone nobili della classifica. Giallorossi secondi a 27 punti come il Milan e a -1 dall'Inter capolista. Biancocelesti quarti insieme al Sassuolo a quota 26. Una vittoria potrebbe cambiare ancora le carte in tavola.

Come riporta Il Corriere dello Sport, il derby della Capitale "baby" torna dopo 2 anni e 8 mesi dall'ultima volta, per le stagioni vissute in Primavera 2 dalla Lazio. L'ultimo precedente risale al 24 aprile 2021, finì 1-1 con reti di Bove e Bertini, poi i biancocelesti retrocessero. Oggi vale tantissimo complice una super stagione sin qui dei ragazzi di Sanderra. Appuntamento ore 14:30, messi a disposizione 1.400 biglietti al costo di 10 euro.

La stracittadina tra le due squadre Primavera potrà essere seguita attraverso i canali ufficiali del club Lazio Style Channel e Lazio Style Radio), ma anche in streaming sull’app di Sportitalia. Ovviamente non mancherà la diretta scritta sul nostro sito Lalaziosiamonoi.it.