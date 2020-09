PRIMAVERA - Nove club chiedono slittamento del campionato: la posizione della Lazio

RASSEGNA STAMPA - Non c'è pace per il campionato. Dopo il Covid, la nuova stagione sarebbe dovuta iniziare questo weekend, ma ora non è più così scontato. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nove club hanno chiesto di posticipare la partenza al 3/4 ottobre. Una lettera firmata da Atalanta, Ascoli, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Sampdoria, Sassuolo e Torino è stata inviata ai vertici della Lega Serie A. L'Inter è pronta aD adeguarsi, astenute Empoli e Spal, non hanno appoggiato la richiesta Juventus, Roma, Lazio e Milan. Il protocollo anti-Covid mette particolarmente sotto stress le organizzazioni delle Primavera. I club chiedono più tempo perché si trovano ad affrontare, per la prima volta, problematiche logistiche e organizzative complesse. Difficoltà per partite e allenamenti, ma anche per le trasferte e i trasporti. Senza considerare che alcuni calciatori, soprattutto stranieri, non sono ancora tornati dalle vacanze e che alcune squadre devono fare i conti con alcuni positivi. Tutto questo ha spinto 9 squadre a chiedere di posticipare la partenza, saranno accontentate?

