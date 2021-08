"Primo giorno, primo allenamento": la Lazio e l'omaggio social per Basic - FOTO

L'arrivo a Roma nella serata di martedì, poi le visite mediche e di corsa a Formello. L'avventura di Toma Basic con la Lazio è iniziata velocemente dopo lunghe settimane d'attesa aspettando che la trattativa si sbloccasse. Il centrocampista è sceso immediatamente in campo in occasione della seduta d'allenamento pomeridiana della squadra in vista del match di sabato contro lo Spezia. Puntuale il post del club, che sui social ha omaggiato il neo-acquisto biancoceleste: "Primo giorno, primo allenamento".

UFFICIALE - Torreira passa dall’Arsenal alla Fiorentina: il comunicato viola

Bjelanovic: "Conosco Basic, può essere la mezzala sinistra ideale di Sarri"

TORNA ALLA HOMEPAGE