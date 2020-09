PRIVAMERA - Lazio, domani amichevole con il Trastevere

Continua la preparazione della Lazio Primavera in vista della prossima stagione. I ragazzi di Menichini affronteranno un anno ricco di impegni, tra campionato, Coppa Italia e Youth League. L'esordio ufficiale ci sarà sabato prossimo, proprio in campionato contro il Torino in trasferta. In vista dei tanti impegni, le giovani aquile disputerrano domani alle ore 18:00 un amichevole contro il Trastevere, al Trastevere Stadium.

