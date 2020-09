Calciomercato Lazio, Calfapietra: "I biancocelesti faranno altre operazioni. Su Kumbulla e Vazquez..."

Alessio Calfapietra, giornalista di Tuttomercatoweb.com, ha parlato del mercato della Lazio ai microfoni di Lazio Style Radio: “Con Muriqi e Fares il mercato è completo al 50/60%. Mancano un difensore e un centrocampista che possa anche fare da trequartista. Kumbulla resta un obiettivo difficilissimo. La Lazio ha speso molto per Muriqi e Fares e il Verona non fa sconti per il difensore, la situazione è al momento bloccata. Continua a piacere Kim Min Jae che ha costi più bassi ma che però ha mercato in Olanda. Vazquez? L'interessamento dei biancocelesti è concreto e arriverebbe a cifre contenute perchè è fuori dai piani del Siviglia. L'operazione è fattibile".

