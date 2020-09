Giroud, l'agente smentisce: "Non ci sono contatti con la Juventus"

Sembra esserci una nuova pretendente alla corte di Giroud. Dopo l'Inter e la Lazio pare che anche la Juventus sia interessata all'attaccante del Chelsea, soprattutto perché la società bianconera con la partenza di Higuain è alla ricerca di un sostituto. Come riportato ieri il calciatore avrebbe già un accordo di massima con la Juventus: un biennale da 4.5 milioni a stagione. Tuttavia l'agente dell'attaccante, Michael Manuello, intervistato da TuttoJuve.com ha smentito questa trattativa: "Non ho letto le notizie che arrivano dall'Italia, ma in questo momento non ci sono contatti con la Juventus".

FIFA 2021, Lukaku non ci sta: "Velocità 81? Che c'è di sbagliato in loro" - FT

De Laurentiis, Cristanti e De Magistris: "È stato irresponsabile, comportamento da censurare"

TORNA ALLA HOMEPAGE