Processo Torino - Lazio, Caicedo ci scherza su e ricorda il suo gol - VIDEO

Duecentomila euro di multa alla Lazio e poco più di un anno di inibizione a Lotito. Sono queste le richieste presentate dalla procura Figc nel processo davanti al Tribunale nazionale federale per violazione dei protocolli Covid. Tra le gare sotto esame c'era anche Torino - Lazio, vinta in rimonta dai biancocelesti per 4-3. Felipe Caicedo, autore del gol decisivo allo scadere, ha voluto ricordare la sua prodezza in merito a quel match. "Quando sento Lazio vs Torino" ha scritto a corredo del video postato sul suo profilo Twitter.