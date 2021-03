DIRETTA - Lazio, processo tamponi: ecco la richiesta della Procura Federale

AGGIORNAMENTO ORE 12:45 - Duecentomila euro di multa alla Lazio, 13 mesi e 10 giorni di inibizione al suo presidente, Claudio Lotito, e 16 mesi ai medici sociali Rodia e Pulcini. Sono queste - apprende l'ANSA - le richieste appena presentate dalla procura Figc nel processo davanti al Tribunale nazionale federale per violazione dei protocolli Covid. Nel frattempo, fuori dal Tribunale è stato esposto uno striscione chiaro e inequivocabile da alcuni tifosi biancocelesti.

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 - La richiesta del Torino di costituirsi come parte civile nel processo alla Lazio e a Lotito per violazione dei protocolli Covid non è stata ritenuta ammissibile dal Tribunale federale della Figc. Lo apprende l'Ansa.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 - È appena cominciato al Tribunale nazionale federale della Figc il processo alla Lazio e a Claudio Lotito per violazione dei protocolli Covid. Il club, il suo presidente e i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia erano stati deferiti dalla Procura Federale.

Quella odierna è una giornata fondamentale per la Lazio e per il presidente Lotito. Alle 11 partirà il processo legato al caso tamponi. Da una parte ci sarà il capo della Procura Federale Giuseppe Chiné, dall'altra il patron biancoceleste, i medici Rodia e Pulcini, il legale del club Gentile. Il collegio sarà guidato dal presidente del Tribunale Federale Cesare Mastrocola. Le accuse sono note: violazione del protocollo Figc per mancate o tardive comunicazioni alla Asl dei casi di positività delle gare contro Bruges, Zenit e Torino.

Seguono aggiornamenti

