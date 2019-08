Prosinecki (ct Bosnia): "La Lazio c'è per il quarto posto"

Il campionato è sempre più vicino, la Lazio se la vedrà con la Sampdoria nella prima giornata. L'obiettivo rimane la qualificazione in Champions League, i biancocelesti daranno tutto per conquistarla. Ai microfoni di 'Tele Radio Stereo', ha parlato delle gerarchie di Serie A il commissario tecnico della Bosnia Erzegovina Robert Prosinecki: "La Juventus con Maurizio Sarri la vedo ancora avanti. Poi seguono Napoli e Inter. Mentre per il quarto posto ci sono Lazio, Roma, Milan e Atalanta".

