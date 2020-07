Pruzzo: "Lazio la migliore prima della sosta, e ora che sbalzi..."

La Lazio non riesce a tornare da Torino con un risultato positivo, la Juventus si impone per 2 a 1 e blinda al momento lo Scudetto. Ai microfoni di TMW Pruzzo ha parlato dei biancocelesti: "Al momento della sosta la squadra più in forma era la Lazio, non ci sono dubbi. Guardando la classifica adesso ti viene da chiedere cosa sia successo. Non so da cosa sia stata penalizzata, ma ha perso più partite dopo il lockdown di quante ne avesse perse prima del Covid. Ha avuto degli sbalzi clamorosi che hanno consentito alla Juventuus di recuperare e avere ora un margine di sicurezza".

