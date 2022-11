Qatar 2022, Bruno Fernandes: "Non è il periodo giusto per giocare..."

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno all'inizio del prossimo Mondiale che da mesi attira a sé tantissime polemiche. A molti infatti la scelta di organizzare la manifestazione in Qatar non è piaciuta, soprattutto considerando l'alto numero di lavoratori che hanno perso la vita per realizzare gli impianti. Queste le parole di Bruno Fernandes in merito: "E’ strano giocare i Mondiali in questo periodo, non è il momento in cui vorrei che si svolgessero. Non sarebbe l’ideale per giocatori e tifosi, i bambini saranno ancora a scuola e le persone al lavoro. Non ci saranno mai orari giusti per permettere di seguire le partite. Per non parlare poi di quello che circonda la manifestazione, negli ultimi mesi sono morte delle persone per costruire gli stadi. Il mio sogno è un calcio per tutti, che sia inclusivo e che non permetta certe cose. I Mondiali sono una festa e dovrebbe essere una gioia seguirli”.