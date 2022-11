Qatar 2022 | Il Mondiale delle polemiche, l'ultima: "Allo stadio si muore di freddo"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La lista delle polemiche intorno al Mondiale di Calcio più chiacchierato della storia si allunga. Dopo il caos in occasione di Qatar - Ecuador e la bufera intorno al caso delle fasce multicolore, arriva anche quella relativa al clima, non del Paese mediorientale, ma all'interno dello stadio Al Bayt. I giornalisti presenti alla partita inaugurale infatti, nell'impianto "si moriva di freddo". Forti le lamentele anche dei tifosi sudamericani, sicuramente meno abituati all'utilizzo dell'aria condizionata rispetto ai rivali. Degli 8 stadi costruiti o ristrutturati per i Mondiali, l'unico privo di aria condizionata è il "974": per questo gli organizzatori hanno deciso di far disputare in questo impianto soltanto partite serali.