Qatar 2022, il profilo Twitter della Serie A celebra "gli italiani" ma dimentica... - FOTO

Tempo scaduto, il Mondiale in Qatar è pronto a iniziare. Non ci sarà, come noto l'Italia, ma sono tantissimi i calciatori della Serie A che sono partiti alla volta del paese arabo con le rispettive Nazionali. Da Milinkovic a Bremer passando per Lautaro Martinez e Theo Hernandez. Peccato che il profilo ufficiale inglese della massima serie si sia dimenticato qualcuno... Nel post pubblicato su Twitter si legge: "E' tempo di Mondiali. La Serie A è pronta e tu?", questa la didascalia con la foto dei protagonisti del nostro campionato. Tutti o quasi, dimenticato infatti Vecino che parteciperà con l'Uruguay ma anche Paulo Dybala insieme a Leao e Giroud del Milan. Un dettaglio che al popolo di Twitter non è sfuggito...