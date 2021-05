Qualificazioni Mondiali 2022, date e luoghi dei prossimi tre impegni dell’Italia

Dopo il tanto atteso Europeo itinerante in programma quest'estate, le Nazionali torneranno in campo per proseguire le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022. L'Italia, prima nel girone C a punteggio pieno visti i successi con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, avrà tre impegni nel mese di settembre. Come si apprende dal sito della FIGC, giovedì 2 settembre allo stadio Artemio Franchi di Firenze, gli Azzurri affronteranno la Bulgaria, domenica 5 settembre andranno a far visita alla Svizzera al St. Jacob-Park di Basilea e mercoledì 8 settembre ospiteranno la Lituania allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia.