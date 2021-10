Qualificazioni Mondiali, il Montenegro batte Gibilterra 3 a 0: anche Marusic a segno

AGGIORNAMENTO ORE 22:50 - Il Montenegro si impone 3 a 0 su Gibilterra al Victoria Stadium grazie alle reti di Marusic e Bećiraj. Una gara a senso unico per la squadra del terzino biancoceleste che nonostante i tre punti conquistati stasera non cambia la sua posizione in classifica nel girone, si conferma al quarto posto a 1 punto dalla Turchia. Si fa sempre più difficile la strada verso la qualificazione al mondiale.

È in corso al Victoria Stadium la sfida tra Gibilterra e Montenegro per la fase a gironi delle qualificazioni al mondiale del 2022 in Qatar. Si accende da subito la gara con il Montenegro che va in vantaggio al 7' sui biancorossi. A segnare è il terzino biancoceleste Adam Marusic.

