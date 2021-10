Lazio, Luis Alberto e Milinkovic niente sconti: Sarri li vuole leader

Il Mago e il Sergente, per chi non segue il calcio potrebbe essere l'inizio di una fiaba ma invece è la realtà in casa Lazio. Luis Alberto e Milinkovic sono due delle punte di diamante della squadra e il tecnico Maurizio Sarri lo sa ma da loro vuole e pretende molto di più. L'arrivo dell'allenatore toscano ha scombinato i piani anche per i "big" a cui è stato chiesto di fare un lavoro diverso: devono diventare centrocampisti "totali". Non bastano il talento e le prestazioni: devono correre di più, evolversi, aiutare in fase di non possesso.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Sarri si aspetta che siano proprio i big a prendere per mano la squadra ed è pronto anche a toglierli dal campo se dovesse servire. In effetti è già successo: Luis Alberto è stato sostituito nel derby e al Sergente è successo ben 4 volte in 7 gare più una panchina iniziale a Torino. Il tecnico gli ha fatto capire di puntare di su di loro ma serve un maggiore sacrificio per fare davvero la differenza e diventare dei veri e proprio leader a 360°.

