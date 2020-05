Quando Mihajlovic fu scambiato per un tassista: "Che c**** fai qui dietro?"

MANCINI E MIHAJLOVIC - Piccolo aneddoto per il ct azzurro Roberto Mancini, intervenuto alla Bfc Academy Webinar, una serie di incontri tra i ragazzi del settore giovanile del Bologna. Sollecitato sul suo rapporto con l'attuale tecnico dei rossobù, Sinisa Mihajlovic, che di Mancini è stato compagno e calciatore alla Lazio e poi anche secondo in panchina all'Inter, il ct ha raccontato di una volta che a Genova (quando giocavano assieme nella Samp) fu scambiato per un tassista. "Quando eravamo alla Sampdoria, Sinisa compro' una macchina gialla, una sportiva. Un giorno ando' a prendere Arianna (la moglie, ndr) alla stazione di Genova. Lui era fermo davanti alla stazione, da lì è uscita una persona che si è accomodata dietro nella sua auto. Sinisa gli disse: 'Che c... fai qui dietro?'. E lui rispose: 'Non e' un taxi questo?''. E Sinisa: 'Ti sembra un taxi questo?'".

