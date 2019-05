QUI TORINO - Allenamento pomeridiano: report e punto infermeria

Altro allenamento per il Torino, impegnato sul campo del Filadelfia in vista del match con la Lazio. La squadra di Mazzarri si è ritrovata per un allenamento tecnico-tattico nel pomeriggio. Pienamente recuperato Cristian Ansaldi, già in gruppo nella giornata di ieri. Mentre Vittorio Parigini continua con il lavoro differenziato: è fortemente in dubbio per la sfida di domenica contro i biancocelesti. Domani è prevista la rifinitura, dopo la quale la squadra granata andrà in ritiro prima della partita.

