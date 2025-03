Radio Laziale e Lalaziosiamonoi.it: un unico cuore biancoceleste

La Lazio non è una scelta. La Lazio ti sceglie.

Parole immortali, quelle di Felice Pulici, che oggi riecheggiano ancora più forti e vere, pronte ad accompagnare un annuncio speciale per tutta la nostra gente: Radio Laziale e Lalaziosiamonoi.it diventano una cosa sola.

È ufficiale: il nostro portale, prima voce biancoceleste al mondo per letture e utenti unici, stringe ancora di più il suo sodalizio con Radio Laziale, emittente che da agosto 2024 ci accompagna ogni giorno con la sua voce autentica, diretta, senza filtri. Una radio giovane ma già entrata nel cuore del popolo laziale, un canale capace di raccontare la Lazio con passione, competenza e senso di appartenenza.

Da oggi Radio Laziale è la radio di riferimento ufficiale di Lalaziosiamonoi.it. Il nostro bollino di garanzia è un patto d’onore: ascoltarla è come sfogliare le nostre pagine. È come vivere la Lazio insieme. Un binomio indissolubile, costruito sulla fede, sull’amore e sulla volontà di restituire alla nostra gente contenuti, voci, emozioni e iniziative che parlino solo ed esclusivamente di Lazio. Ogni giorno, su Lalaziosiamonoi.it, troverete link diretti, banner, finestre d’ascolto e soprattutto una selezione dei podcast più belli e intensi andati in onda sulle nostre frequenze. Così da non perdervi mai nulla.

Così da sentirvi parte di questa grande famiglia, ovunque siate.

E non finisce qui. Radio Laziale è fruibile anche da APP ufficiale di Lalaziosiamonoi.it, disponibile sia per dispositivi Android che Apple, accessibile da versione mobile per smartphone e da desktop per chi naviga da PC.

Insomma, la Lazio è sempre con voi. Sempre in tasca. Sempre a portata di click.

Il gruppo Bandecchi, attraverso Radio Laziale e il suo impegno profondo anche sul fronte universitario, ha dimostrato con i fatti di tenere a questa squadra. A questa città. A questo simbolo. La Lazio è molto più di una squadra di calcio. È radice, orgoglio, bandiera. È l’aquila che vola alto nei cuori di chi la ama davvero.

Da oggi, quindi, leggi, clicca e ascolta Radio Laziale su Lalaziosiamonoi.it.

Perché ogni istante biancoceleste merita di essere vissuto fino in fondo. Con le nostre voci. Con le vostre emozioni.

E con la certezza che questa unione farà volare ancora più in alto l’aquila di Roma.

Resta connesso. Vivi la Lazio. Stay tuned!

