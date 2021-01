Raggi: "Auguri Lazio, società che promuove i valori dello sport a Roma"

Sono 121 anni di storia, 121 anni di Lazio. Tanti gli auguri per il club, che vive oggi un giorno importante. Anche la sindaca Virginia Raggi ha lasciato un messaggio su Twitter, in cui sottolinea l'importanza della società biancoceleste per la città di Roma: "Tanti auguri alla Lazio che oggi compie 121 anni dalla sua fondazione. La società biancoceleste, anche grazie all'esempio di tanti campioni, ha sempre promosso nella nostra città gli importanti valori dello sport tra i più giovani".