Rambaudi: "Ieri una bella Lazio, ma troppi limiti difensivi"

La Lazio perde con il Celtic, ma la prestazione c'è stata: ora testa alla Fiorentina. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Rambaudi: "A me la Lazio è piaciuta, per come ha affrontato la partita, per il ritmo e la qualità messa in campo e l'atteggiamento che ha avuto. Qualche giocatore non c'entra nulla, ma questo si sapeva. Poi sono usciti fuori i soliti limiti difensivi e di furbizia. La Lazio è mancata in questo, ma questa volta non ho visto una squadra piatta. Mi è piaciuto lo spirito con cui è entrato Cataldi, per il resto è mancata anche un po' di esperienza in alcuni giocatori. Era una gara delicata per il momento e per il campo in cui andavi a giocare. Il giro palla difensivo che coinvolge anche Strakosha? Ci sono momenti diversi all'interno della partita, devi saperli leggere e andare anche oltre quello che hai preparato"

