Rambaudi: "Lazio un passo avanti alla Juventus. Caicedo? Non esiste che giochi lui..."

La Lazio si prepara ad affrontare la Juventus domani sera all'Olimpico. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Rambaudi: "Premettendo che Inzaghi guarda i giocatori durante gli allenamenti, dando per scontato che Correa e Caicedo sono entrambi al meglio, non vedo un motivo valido per tenere in panchina l'argentino contro la Juventus. Non esiste che giochi Caicedo, è un'alternativa valida come lo sono Parolo e Marusic. I ruoli sono ben definiti, la squadra sta facendo molto bene, perchè cambiare. Secondo me, Inzaghi dubbi non ne ha. Magari può riflettere sul terzo di difesa, il solito ballottaggio tra Bastos e Luiz Felipe. Lo scorso anno ho visto Bastos saltare sul collo di Ronaldo senza farlo girare. Magari se l'angolano sta bene ed è in forma può pensare di preferirlo a Luiz Felipe. Immagino una gara equilibrata, non c'è un favorito, vedo un passettino avanti la Lazio perchè gioca in casa e per il momento che sta vivendo. Non mi piace il concetto che la squadra di Inzaghi non abbia nulla da perdere"

