Ranking Uefa nazioni: la posizione dell'Italia dopo la fase a gironi

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

La prima fase delle coppe europee si è ufficialmente conclusa. In attesa di tornare in campo a febbraio è tempo di effettuare i primi bilanci e capire quali sono le nazioni che stanno meglio figurando nelle manifestazioni internazionali. L'Italia che ha nonostante le retrocessioni in Europa League della Juventus e in Conference League della Lazio, rispetto ad altre annate può essere soddisfatta. Prendendo in considerazione solo il Ranking Uefa 2022/2023 la nostra federazione è terza con 11500 davanti alla Spagna a quota 10714. Di seguito la classifica completa:

Inghilterra 15285

Germania 12875

Italia 11500

Spagna 10714

Portogallo 10000

Francia 9583

Belgio 9200

Turchia 9000

Olanda 8500

Repubblica Ceca 6750

Liechtenstein 6500

Israele 6250

Svizzera 5750

Svezia 5750

Romania 5750

Norvegia 5500

Danimarca 5300

Polonia 5250

Slovacchia 5500

Serbia 4625