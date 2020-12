Ranking Uefa per club: stabile la Lazio, sale la Juventus

Un'altra giornata di Champions League è giunta al termine e la Uefa ha stilato il ranking prendendo in esame la classifica dei Coefficienti per Club. Dopo il pareggio di ieri contro il Dortmund la squadra di mister Inzaghi rimane stabile al 37° posto. Prima posizione occupata sempre dal Bayern Monaco, secondo il Barcellona e terza invece la Juventus che dopo questa giornata supera il Real Madrid che scivola in quarta posizione. Stabili anche l'Inter di Conte (25° posto) e l'Atalanta di Gasperini (30° psoto). Ricordiamo che il ranking viene stilato prendendo in esame i risultati di tutti i club nelle competizioni europee negli ultimi cinque anni (dal 2016/17 al 20/21, ndr) a cui non si aggiunge più il punteggio della Federazione del paese di appartenenza.

