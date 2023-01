Real Madrid, Ancelotti come Sarri: "Così non si può giocare a calcio!"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Il Real Madrid ha faticato molto in Coppa del Re contro il Cacereno, squadra che milita in terza divisione spagnola, ottenendo il passaggio del turno solo al 69' grazie alla rete di Rodrygo. Al termine della partita l'allenatore dei Blancos, Carlo Ancelotti, si è lamentato delle condizioni impraticabili del campo che hanno reso difficile il gioco della sua squadra: "Con un prato così non si potrebbe giocare a calcio, non è calcio è un altro sport. E’ bello perché le piccole squadre possono lottare con le grandi, per i tifosi Ma la gente vuole anche vedere uno spettacolo bello". Queste le parole dell'ex Milan che ricordano quelle espresse da Maurizio Sarri nel corso di questa stagione, quando al termine della sfida contro l'Udinese ha scatenato una, più che motivata, polemica nei confronti del manto erboso dello Stadio Olimpico di Roma. Una polemica su cui il tecnico biancoceleste è ritornato anche ieri in conferenza stampa.