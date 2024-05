Real Madrid, Ancelotti: "Siamo campioni perché non esiste ego. Se urli..."

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha rilasciato un'intervista al Times, durante la quale si è soffermato su vari temi, tra cui anche quello sulla sua figura di tecnico vincente: "Abbiamo vinto il campionato perché da noi non esiste ego, in questa squadra, non c'è. Vinicius, Bellingham e tutti gli altri non hanno alcun tipo di gelosia verso gli altri giovani. In più c'è grande umiltà, un valore fondamentale che devi avere.

Pensate che i giocatori ascoltino di più se urli? No, più urli e meno ti ascoltano, è così. Il punto chiave è che ho molta passione, ma non sono ossessionato. Mi piace il mio lavoro, ma sono calmo. E' strano, perché prima della partita di solito sono molto nervoso. Due-tre ore prima di una partita non mi sento mai bene, ho il cuore che batte forte, ho brutti pensieri. Cerco di dormire e non ci riesco. Poi, appena l'arbitro fischia, sono di nuovo calmo, non ho paura e so che tutto andrà bene".