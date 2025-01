Real Sociedad, verso la Lazio: la decisione del tecnico Alguacil

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

La Real Sociedad, così come la Lazio, sta ultimando la preparazione in vista della sfida di giovedì in programma alle 21:00 all’Olimpico. Gli spagnoli, dopo la sconfitta contro il Valencia, hanno avuto qualche giorno di riposo per recuperare le energie e iniziare al meglio la settimana di lavoro per il match contro i biancocelesti.

Oggi si è svolto il penultimo allenamento e dal campo nessuna novità rispetto a quelle della scorsa settimana. La squadra attende il ritorno di Arsen Zakharyan che sta recuperando da un infortunio alla caviglia, ma non è certa neanche la presenza di Hamari Traoré che, come riferito dal club, ha alternato l’allenamento in gruppo a sessioni individuali. Nella giornata di mercoledì i biancoblù si ritroveranno al centro sportivo per la rifinitura, l’appuntamento sul campo è per le 11:45 e poi ci sarà la partenza per la Capitale. Ancora una volta, si legge su Mundo Deportivo, il tecnico ha deciso di non allenarsi allo stadio il giorno della vigilia.

