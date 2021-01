Reina sui social: "Lazio, che 'Cazzimma'. Eravamo carichi come non mai"

Altra prova di personalità di Pepe Reina, sempre più leader nello spogliatoio della Lazio. Il portiere biancoceleste si è reso protagonista soprattutto in fase di partenza dell'azione, grazie alle sue doti con i piedi. Al termine della gara ha lasciato ai social il suo commento sul match: "Sapevamo dell’importanza di questa gara particolarmente! Eravamo carichi come non mai e abbiamo dimostrato a noi stessi che questa è la strada giusta!! Mentalità, concentrazione, personalità e grande CAZZIMA!! Avanti così ragazzi!! Testa bassa e tanto lavoro!!".