Riapertura stadi, Costa: "Pensiamo al pubblico anche per la finale di Coppa Italia"

L'11 giugno 2021 è la "data X". In quel giorno si giocherà la partita inaugurale dell'Europeo per l'Italia e l'Olimpico di Roma avrà il pubblico. Al momento non si è pensato a riportare i tifosi all'interno degli impianti prima di quella data, ma il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, durante la conferenza stampa di presentazione del tavolo tecnico "La salute nello sport" ha lanciato la proposta: "Se siamo convinti che l'11 giugno si possa giocare la partita allo stadio Olimpico con il 25% degli spettatori, perché non fare una riflessione su eventi sportivi che sono prima dell'11 giugno? Ad esempio la finale di Coppa Italia, anche se con percentuali inferiori, perché tra 0 e 25% in mezzo qualcosa c'è. Credo sia uno sforzo che la politica debba fare. C'è ultima partita di campionato, gli Internazionali di Tennis dal 3 al 16 maggio".