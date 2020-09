Riapertura stadi, la Regione Piemonte chiede il via libera per l'Allianz Stadium

La Juventus vuole riaprire l'Allianz Stadium già dalla prima partita della nuova stagione che inizierà nel weekend tra il 19 e il 20 settembre. A fare la richiesta al Cts è stata la Regione Piemonte che ha inviato il piano di sicurezza, in rispetto delle norme vigenti per il coronavirus, per far tornare i tifosi all'interno dell'impianto. La domanda è stata inoltrata a Roma e ora si attende il via libera o meno del Comitato tecnico scientifico. "Tornare alla normalità si può, con grande rispetto delle regole per la prevenzione dei contagi. L'obiettivo del club è esser pronti per la prima partita", queste le parole del governatore Alberto Cirio riportate da la Gazzetta dello Sport.

