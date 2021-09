Riapertura stadi, Vezzali: "Capienza al 100% il prima possibile"

Il pubblico è tornato allo stadio, seppur a capienza ridotta. Valentina Vezzali sta lavorando alacremente per aumentare la capienza degli impianti fino a tornare al massimo degli spettatori in presenza. Durante il Consiglio nazionale del CONI la Sottosegretaria allo Sport ha presentato il suo piano di lavoro: "Mi sto impegnando per aumentare la capienza degli impianti sportivi. Il 35% di quelli al chiuso e il 50% per quelli all’aperto rappresentano solo un punto di partenza per arrivare il prima possibile a una capienza del 100%, ovviamente tenendo conto della situazione epidemiologica. Decreto Dignità? Stiamo lavorando per la sospensione temporanea. La lotta alla ludopatia resta importante ma questo provvedimento ci consente la riapertura di un comparto massiccio di investimenti che in questo momento sarebbe molto importante per il mondo dello sport".