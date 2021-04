Riaperture | I medici del SSN contrari: "Come si fa a riaprire?". Palla al Governo

Mentre il Governo pensa alle riaperture, si sollevano le prime posizioni contrarie a un ritorno alla vita "semi-normale" con una prosecuzione di misure restrittive e coprifuoco. A parlare è Carlo Palermo, segretario nazionale di Anaao-Assomed, il sindacato dei medici del Servizio sanitario nazionale. Palermo ha dichiarato: "Bisogna inseguire dati e non date. Come si fa a riaprire con: 500mila contagi attivi, 2.600 ricoveri in terapia intensiva, 27mila ricoveri in area Covid? Prima si devono ridurre i contagi sotto i 5mila al giorno e vaccinare tutti gli over 60".

Come risponderà il Governo?

Si attende una risposta dal Ministero della Salute, oggi incredibilmente favorevole a graduali riaperture da maggio, e dal Presidente del Consiglio Draghi. Viste le proteste che anche ieri hanno paralizzato le autostrade all'altezza di Orte e di Caserta, il rischio è che le tensioni sociali si alzino sempre più e si "sfoci" in manifestazioni disordinate come quella in Danimarca contro l'obbligo vaccinale. Una sottile linea rossa.