Riaperture | Il Pass Italiano: come funziona, chi lo può richiedere

Ne ha parlato il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa. Ma cos'è il "pass" nominato? In cosa consiste? Come si fa ad ottenerlo? Cerchiamo di sciogliere alcuni dubbi, in primis quelli legati alla domanda principe: "Sarà dato solo ai vaccinati?". No, è allo studio una soluzione che riguarda anche altre categorie.

Pass, a chi verrà dato?

Verrà dato a chi è stato vaccinato, e questo era abbastanza logico, ma anche a chi effettuerà un tampone in un arco temporale che il Governo comunicherà. Ad esempio un tampone negativo ogni "tot. giorni". Infine l'avvenuta guarigione dal Covid. Vaccinati, tamponi negativi, guariti: tre categorie per il pass.

Cosa otterrà chi avrà il pass?

Otterrà il via libera su tutto il territorio nazionale, la possibilità di accedere ad eventi culturali e sportivi, la possibilità di spostarsi anche fra Regioni di colore diverso, ad esempio da gialle a rosse. Di fatto una versione "italiana" del green pass voluto dall'Europa a partire da giugno.