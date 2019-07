RITIRO LAZIO, GIORNO 10 - Jorge Silva, relax da "allenatore": riposo e Football Manager 2019 - FOTO

AURONZO - In camera, sdraiato sul letto, con il pc sulle gambe e Football Manager 2019 avviato. Il relax di Jorge Silva passa per il gioco manageriale per eccellenza. Squadra scelta? La Lazio, naturalmente. Simone Inzaghi ha concesso un’intera giornata libera alla rosa, gli allenamenti riprenderanno domani mattina. Il giovane difensore portoghese, al contrario degli altri calciatori che hanno lasciato Auronzo per raggiungere Venezia o i paesi vicini, è rimasto nella propria stanza per rilassarsi e riprendere le energie. Classe 2000, si sta mettendo in mostra durante le sedute allo Zandegiacomo. Per lui, perno centrale della difesa a tre della Primavera nell’ultima stagione, si tratta del primo ritiro con i grandi sotto le Tre Cime di Lavaredo.

