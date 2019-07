RITIRO LAZIO, GIORNO 8 - Radu usa Leiva come bilanciere: il romeno è instancabile

Finita la corsa intorno al lago Santa Caterina, la Lazio ha fatto ritorno allo Zandegiacomo. Non tutti, però, sono rientrati negli spogliatoi: Radu, Leiva, Cataldi, Correa, Luis Alberto, Patric, Lulic e Immobile hanno deciso di rilassarsi per qualche minuto a bordocampo. Tra i compagni che si immergevano nelle vasche ghiacciate, o prendevano il sole a torso nudo, un instancabile Stefan Radu ha invece approfittato del tempo libero per continuare a migliorare la propria forma fisica. Flessioni, addominali e...sollevamento centrocampisti. Il romeno, infatti, in uno scatto d'adrenalina ha preso in braccio un inerme Lucas Leiva per alcune ripetute di questo particolare sollevamento pesi. Il tutto, ovviamente, è stato accompagnato dalle risate dei compagni che spronavano il centrale a farne il più possibile: dopo 4-5 ripetute il romeno ha mollato, ma tanto è bastato per mostrare una forma invidiabile nonostante l'arrivo in ritardo ad Auronzo di Cadore.

