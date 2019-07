RITIRO LAZIO, GORNO 10 - Il riposo del Sergente: dolce in alta quota e fun bob - FT&VD

Una giornata di relax per il Sergente. Si è messo alle spalle le voci di mercato, Milinkovic ha staccato la spina nel giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi. Pranzo in hotel e poi una gita fino al Monte Agudo: ha toccato quota 1600 metri per rilassarsi, godersi uno strudel al rifugio e gustarsi un buon caffè. In sua compagnia anche Badelj, Marusic e il nuovo arrivato Vavro. Hanno ammirato il panorama delle Dolomiti, guardato dall'alto il paesino di Auronzo. Poi la discesa a valle: prima parte con la seggiovia, poi giù con il fun bob. C'erano un serbo, un croato, un montenegrino e uno slovacco. Nessuna barzelletta, solo meritato riposo.

